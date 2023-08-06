عاجل.. الأهلي قدم عرضا لـ«فتوح» ورد اللاعب مفاجأة.. محمد فاروق يكشف

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مفاجأة بشأن مستقبل علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وكواليس تواصل مسئولو القلعة الحمراء مع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، من أجل ضمه لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

محمد فاروق: الموسم المقبل الأخير لعلي معلول مع الأهلي

وقال الإعلامي محمد فاروق في تصريحات تلفزيونية، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ترى أن علي معلول لاعب الفريق الأول سيكون الموسم القادم هو الأخير له مع النادي، في ظل كبر سنه خلال الفترة الأخيرة، وتراجع مستواه البدني خلال الفترة الأخيرة، وهناك رغبة قوية من جانب اللجنة في التعاقد مع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك.

محمد فاروق: الأهلي عرض 30 مليون جنيه لضم أحمد فتوح

وتابع، حدث تواصل من جانب النادي الأهلي مع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك قبل البطولة العربية، وتم عرض مبلغ 25 مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ 5 مليون جنيه إعلانات، وجاء رد اللاعب أنه لن يجدد مع نادي الزمالك، بسبب استمرار الإدارة الحالية للنادي، مشيرا إلى أن اللاعب هو الخيار الأول للنادي الأهلي في هذا المركز.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل، والرحيل عن صفوف نادي الزمالك بصيغة نهائية في صفقة انتهاء حر مع نهاية الموسم المقبل.