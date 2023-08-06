وسائل إعلام: ارتفاع إصابات زلزال شرق الصين إلى 21 شخصا

ارتفعت حصيلة إصابات زلزال ضرب شرقي الصين، بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، إلى 21 شخصا، والتتسبب في تدمير عشرات المنازل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

عمق زلزال شرق الصين 10 كيلومترات

وكانت بؤرة الزلزال على مسافة 26 كيلومترا جنوب مدينة ديتشو بمقاطعة شاندونج، بعمق 10 كيلومترات، وفقا لما ذكرته قناة «جيو نيوز» الباكستانية.

من جهته، قال مركز «إدارة الطوارئ» بمقاطعة شاندونج الصينية، إن 52 هزة ارتدادية تم رصدها عقب الزلزال ضرب محافظة بينجيوان في مدينة دتشو بالمقاطعة، فيما قال «تلفزيون الصين المركزي»، إن أغلب إصابات الزلزال بسيطة وليست حرجة.

انهيار 74 مبنى عند مركز الزلزال

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت مديرية الاستجابة للطوارئ فيشاندونج، إن 74 مبنى عند مركز الزلزال انهارت، مضيفة أنه لم يتم اكتشاف أي تسرب في خطوط أنابيب النفط والغاز.

من جهنها، أشارت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، إلى تجمع السكان في مكان مفتوح بعد وقوع زلزال في بلدة وانجداجوا بمقاطعة شاندونج.