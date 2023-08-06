اليابان تحيي ذكرى قصف هيروشيما.. وناجون يطالبون بحظر الأسلحة النووية

طالب الناجون من القنبلة الذرية، في اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا بالتوقيع على معاهدة تحظر الأسلحة النووية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

وأحيت اليابان، اليوم الأحد، الذكرى السنوية الـ78، للقصف الأمريكي على مدينة «هيروشيما»، فيما أقيمت مراسم جنازة في حديقة السلام، بمشاركة كبار مسؤولي الدولة وسفراء أجانب، فيما شارك ممثلو أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية.

وأشارت وكالة أنباء «كيودو» اليايانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إلى لحظة صمت في الساعة 8:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، وهو الوقت المحدد الذي أسقطت فيه القاذفة الأمريكية «إينولا جاي» قنبلة اليورانيوم، وانفجرت فوق المدينة في 6 أغسطس 1945، ما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 140 ألف شخص.

وحضر مراسم إحياء الذكرى السنوية نحو 50 ألف شخص، فيما كانت بعض المقاعد متاحة للعامة، للمرة الاولى منذ 4 سنوات، على خلفية تخفيف إجراءات كورونا.

قائمة بأسماء أكثر من 339 ألف قتيل في نصب تذكاري

وتجمع اليابانيون في حديقة السلام التذكارية بمدينة «هيروشيما» لتكريم الضحايا، فيما وضع عمدة المدينة ماتسوي كازومي قائمة بأسماء 339 ألفًا و227 قتيلًا في نصب تذكاري، وضمت القائمة 5 آلاف و320 شخصا توفوا أو تأكدت وفاتهم خلال العام الماضي 2022.

هيروشيما تبحث حظر الأسلحة النووية

وناقش المسؤولون في هيروشيما اليابانية، حول مسألة حظر الأسلحة النووية، بمشاركة الناجية سيتسوكو ثورلو، رئيسة الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأسقطت الولايات المتحدة قنبلة «يورانيوم» تزن أكثر من 4.5 طن حملت اسم «الولد الصغير» على هيروشيما، بموجب أمر تنفيذي للرئيس الأمريكي الراحل هاري ترومان.