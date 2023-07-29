أزمة طاقة كبرى في اليابان.. ارتفاع فواتير الكهرباء ودعوات لترشيد الاستهلاك

خطوات حثيثة تقوم بها دولة اليابان، لترشيد استهلاك الكهرباء، بالتزامن مع أزمة الطاقة العالمية، منذ بداية الشتاء الماضي، وكانت الحكومة اليابانية قد حثت المواطنين والقطاعات الصناعية في أنحاء طوكيو على ترشيد استهلاك الكهرباء خلال شهري يوليو وأغسطس، لضمان استقرار إمدادات الطاقة خلال ذروة فصل الصيف.

وأدى التضخم العالمي، وما نتج عنه من الضعف السريع للعملة اليابانية «الين الياباني» إلى عدم قدرة المرافق في اليابان على حماية الأسر من أسوأ أزمة طاقة عالمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة الفواتير الخاصة بالكهرباء بصورة غير مسبوقة بحسب ما ذكرت صحيفة «اليابان تايكز».

مطالب من المرافق اليابانية بالسماح برفع الأسعار

ومع تضاعف تكاليف استيراد الفحم ثلاث مرات في العام الماضي، وتضاعف سعر الغاز الطبيعي، تدرس العديد من المرافق اليابانية التي تشتري الوقود من الخارج بالدولار لإنتاج الكهرباء، مطالبة الحكومة بالسماح لها برفع الأسعار بشكل أكبر وإزالة القيود، وفقًا للصحيفة اليابانية.

وتستهدف الحكومة اليابانية، أن تواجه ضغوطًا أقل هذا الصيف مقارنة بالصيف الماضي، بعد أن وجهت المواطنين لضرورة ترشيد استخدام الكهرباء في أنحاء اليابان، وفقًا لوزارة الصناعة اليابانية.

ترشيد استهلاك الكهرباء لضمان الإمدادات خلال فصل الصيف

وتبنت الوزارة اليابانية، سياسة ترشيد الاستهلاك، ضمن نطاق معقول، خلال فصل الصيف في المناطق التي تزودها شركة كهرباء طوكيو تيبكو بالطاقة، إذ يقدر معدل السعة الاحتياطية بأقل من 5% مقتربا من الحد الأدنى لضمان استقرار إمدادات الكهرباء عند 3%، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

مخاوف من تأثير الموجة الحارة على سعة الكهرباء

ومن المتوقع، أن يكون معدل السعة الاحتياطية للكهرباء، في حال حدوث موجة حارة لا تتكرر إلا كل عشرة أعوام، في منطقة طوكيو، 3.1 بالمائة في يوليو، و4.8 بالمئة في أغسطس، بينما تظل النسبة في باقي أنحاء البلاد أعلى من 5% خلال هذين الشهري، وفقًا لما ذكرته الوزارة اليابانية.

تحذيرات من انقطاع الكهرباء ونقص الطاقة باليابان

وحذرت الوزارة باليابان من انخفاض معدل السعة الاحتياطية إلى ما دون 3%، كونه يهدد بحدوث انقطاع الكهرباء ونقص في الطاقة بأنحاء البلاد.