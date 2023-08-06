الحزن يسيطر على أهالي جرجا بسوهاج لوفاة عريس بعد ساعات من زفافه

«ربنا يعوض فرحه في الجنة، مع السلامة أطيب قلب عرفناه»، بهذه الكلمات وغيرها نعى أهالي مركز جرجا بسوهاج، شابا يدعى مصطفى عثمان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إثر وفاته بأزمة قلبية مفاجئة بعد ساعات من زفافه.

وفاة عريس في ثاني أيام زواجه

بدأت تفاصيل الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد وصول إشارة من مستشفى جرجا العام، باستقبال الشاب مصطفى عثمان أحمد، في العقد الثالث من العمر، ويقيم بمنطقة المركز، جثة هامدة.

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وبالانتقال والفحص بمعرفة ضباط المباحث، تبين وفاة الشاب، وبسؤال أسرته، أفادت بأن الشاب الفقيد كان حفل زفافه في إحدى القاعات بمدينة جرجا، وأنه عقب انتهاء حفل الزفاف توجه مع عروسه إلى مسكن الزوجية، إلا أنهم تفاجاؤا بوفاة العريس بعد ساعات من زفافه.

لا توجد شبهة جنائية في الوفاة

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على الجهات المختصة، انتهت مفتشية الصحة من بيان سبب الوفاة، والذي أوضح أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأصدرت تصريحًا بالتصريح بالدفن.