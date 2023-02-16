مصرع عريس وحماته وإصابة 4 في حادث مروري بالدقهلية.. ميكروباص سقط بترعة

لقي عريس وحماته مصرعهما في مدينة السنبلاوين بالدقهلية وتعرض آخرون لإصابات مختلفة، إثر سقوط الميكروباص الذي كانوا يستقلونه في طريقهم مع زفة عريس، انقلب في مياه ترعة «اليوهية» بالقرب من قرية السلام مركز السنبلاوين، مما أدى إلى وفاة اثنين، وإصابة 4، وجرى نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين، وإيداع الجثث بالمشرحة لحين تسليمهم لذويهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفاة اثنين في الدقهلية في الزفة

تلقى اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وفاة اثنين، بعد سقوط الميكروباص بمياه ترعة البوهية بالقرب من مدينة السنبلاوين وقرية السلام، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين المركزي، لحين الانتهاء من الإجراءات وتسليمهم لذويهم.

أسماء ضحايا حادث زفة الفرح

وانتقلت رجال المباحث إلى موقع الحادث علي الفور، وتبين بالفحص أن الحادث نتج عنه وفاة العريس ويدعى محمد سليمان، 26 عاما، وحماته نبيلة إبراهيم 39 عاما، نتيجة غرقهم بالمياه بعد انقلاب الميكروباص بهم بمياه ترعة «البوهية» بالقرب من مدينة السنبلاوين، وإصابة 4 آخرين.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافهم إلا أنه توفوا بعد اصطدامهم بعمود إنارة أدى لسقوطهم بالمياه، ونقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفى السنبلاوين العام لعلاجهم، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.