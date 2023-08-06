17 أغسطس.. حكيم يحيي حفلًا غنائيًا ضمن مهرجان العلمين الجديدة

يُحيي المطرب الكبير حكيم، حفلًا غنائيًا، يوم الخميس 17 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات الأسبوع الرابع من مهرجان العلمين الجديدة.

ويغني حكيم للمرة الأولى في مدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح «العلمين أرينا»؛ لكي يستوعب كل الجماهير في المدينة السياحية.

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، أن حكيم سيقدم خلال الحفل أغنياته الجديدة «سيبه»، و«مدلعة».

أغنية «سيبه» من كلمات محيي حوار

أغنية «سيبه» من كلمات محيي حوار، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير، تسجيل وميكس وماستر أحمد جودة.

وحقق حكيم نجاحًا كبيرًا مؤخرا، من خلال طرحه أغنية بعنوان «مدلعة»، والتي حققت أكثر من 800 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان علاء زينهم، وتوزيع طارق مدكور.