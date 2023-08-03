حكيم يطرح أغنيته الجديدة «سيبه» عبر «يوتيوب»

طرح الفنان حكيم أغنيته الجديدة «سيبه» منذ قليل، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة «مدلعة».

تفاصيل أغنية "سيبه" لحكيم

وجاءت أغنية «سيبه» من كلمات محيي حوار، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير، تسجيل وميكس وماستر أحمد جودة.

وروج حكيم لأغنيته الجديدة «سيبه» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ نشر صورة بوستر الحفل، وعلق عليها: «انتظروا (سيبُه) بكرة الساعة 6 مساء على اليوتيوب وكل المنصات الموسيقية».

وحقق حكيم نجاحًا كبيرًا مؤخرا، من خلال طرحه أغنية بعنوان «مدلعة»، والتى حققت أكثر من 800 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي جاءت من كلمات أيمن الطويل، وألحان علاء زينهم، وتوزيع طارق مدكور.