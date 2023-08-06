6 شروط يجب توافرها في مكان عمل الأطفال.. بينها «كشف ساعات الراحة»

أتاح قانون الطفل، عمل الأطفال بشروط حددها ضمن المواد الخاصة به، وحرصا على الطفل وحفظا لحقوقه، نص القانون على 6 شروط واجب توافرها في المكان الذي يعمل فيه أطفال، جاءت كما يلي.

الشروط الواجب توافرها في مكان عمل الأطفال

ألزم قانون الطفل صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر بما يلي.

- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها ذلك الفصل الخاص بعمل الأطفال.

- أن تكون النسخة معلقة في مكان ظاهر بمحل العمل.

- أن يحرر أولا بأول كشف محدد به ساعات العمل.

- أن يحرر أولا بأول كشف محدد به ساعات الراحة.

- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم.

- إبلاغ الجهة الإدارية بأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

تفاصيل أجرة الطفل وحفظ حقوقه

وفيما يتعلق بأجرة الطفل المقابلة للعمل، نص القانون على وجوب تسليم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأته، وغير ذلك مما يستحقه، حيث يكون ذلك التسليم مبرئا لذمته، كما يلتزم كل صاحب عمل بتشغيل طفل دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنّه يعمل لديه.