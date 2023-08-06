معلومات عن مشروع الميثانول الأخضر بدمياط.. 450 مليون دولار قيمة الاستثمارات

أعلنت الحكومة أن مشروع التعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية، لإنتاج الميثانول الأخضر، يعمل على إنتاج 40 ألف طن سنوياً من الميثانول الحيوي.

ووفقا لتقرير صادر عن الحكومة، فإنه يمكن زيادة هذه الكمية إلى 200 ألف طن سنوياً، بتكلفة استثمارية مبدئية تصل إلى حوالي 450 مليون دولار أمريكي، على أن تزيد إلى 2 مليار دولار أمريكي مع زيادة القدرة الإنتاجية.

إنشاء أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر

ولفتت الحكومة إلى أن مشروع «إنتاج الميثانول الأخضر»، يُعد الأول من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وسيتضمن إنشاء أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ،أبرز تفاصيل انطلاق تموين أول سفينة بالميثانول الأخضر فى مصر كالتالي:

- يوجد لدى هيئة قناة السويس عدد من طلبات السفن للتزود بهذا النوع من الوقود .

- 450 مليون دولار قيمة استثمارات المشروع الذى سيقام فى دمياط .

- إنتاج 40 ألف طن سنويا من الميثانول الأخضر.

- تنفيذ المشروع بالشراكة مع شركة «سكاتك» النرويجية .

- يشمل المشروع إنشاء محطة طاقة من الرياح بقدرة 120 ميجا وات.

- إنشاء محطة لتحلية المياه.