برلماني: مصر قادرة على إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح

قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن التوسع في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، يساهم بقوة في الاستفادة من القدرات الهائلة في الطاقات واستغلالها في إنتاج الهيدروجين اﻷخضر، وهذا توجه عالمي.

توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

وأشاد «القطامي»، بالجهود المبذولة في هذا الصدد، وخاصة فيما يخص عمل دليل شامل للمساحات التي تصلح ﻹنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، ليكون الدليل بمثابة مرشد لأي مستثمر مصري أو أجنبي، خاصة وأن مصر قادرة على إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، في بيان، اليوم الأحد، أن الاهتمام بالتوسع في إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، يساهم في الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح في تحليل المياه لتوليد غاز الهيدروجين الأخضر لتتصدر مصر العالم في إنتاجه، خاصة وأنه من المصادر الأقل تكلفة في إنتاج الكهرباء والصديقة للبيئة.

إنشاء محطات طاقة متجددة

وشدد على ضرورة الاستفادة من إمكانيات مصر الهائلة في إنشاء محطات طاقة متجددة للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وجميع دول العالم؛ لتنفيذ خطة الدولة للتحول إلى محور عالمي للطاقة؛ وفقا لرؤية مصر 2030 التي تستهدف لتحويل مصر لمركز لوجستي للطاقة.