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استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-8-2023 في البنوك

كتب:

محمد متولي
09:27 ص | الأحد 06 أغسطس 2023
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

حافظ الريال السعودي على استقراره اليوم الأحد 6-8-2023 في البنوك المصرية، حيث لم يشهد أي تغيرات منذ الخميس الماضي، وذلك قبيل بدء العلطة الأسبوعية في البنوك المصرية حسب المواقع الرسمية.

وترصد السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-8-2023.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 8.21 جنيه للشراء، والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

يسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

يبلغ سعر الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، والبيع 8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

يسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس يسجل 8.18 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيبلغ 8.25 جنيه.

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