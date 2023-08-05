تعرف على سعر الريال السعودي اليوم السبت 5-8-2023.. يواصل الاستقرار

يواصل سعر الريال السعودي اليوم السبت 5-8-2023، استقراره في البنوك، إذ لم يشهد أي تغير منذ يوم الخميس الماضي، قبل بدء العلطة الأسبوعية، في كل البنوك المصرية بحسب مواقعها الرسمية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم السبت 5-8-2023.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء، والبيع 8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

يسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

يبلغ سعر الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB» اليوم السبت 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

يسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك قناة السويس يسجل 8.18 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيبلغ 8.25 جنيه.