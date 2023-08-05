استقرار أسعار صرف الريال السعودي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم السبت

سجلت أسعار الريال السعودي اليوم الأحد 5-8- 2023، استقرارا ملحوظآ أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و سجل 8.25 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية، وتسعترض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الانترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء ، وسجل 8.23 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم في بنكCib

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك cib

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و سجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف ابوظبي الاسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنية للشراء، وسجل 8.25 جنية للبيع تبعا لمصرف ابوظبي الإسلامي