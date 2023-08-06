خطوات استخراج توكيل رسمي شامل إلكترونيا من منصة مصر الرقمية

تتيح منصة مصر الرقمية الكثير من الخدمات إلكترونيًا للمواطنيين، من خلال موقعها الإلكتروني، ومن بين تلك الخدمات المتعلقة بالشهر العقاري، ما يُوفّر على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطوات استخراج توكيل رسمي

وخلال التقرير التالي، نستعرض خطوات استخراج توكيل رسمي شامل من منزلك عن طريق منصة مصر الرقمية في دقائق.

وتتمثل الخطوة الأولى لاستخراج توكيل رسمي شامل من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية عن طريق هذا الرابط، ثم تسجيل الدخول على الموقع، وفي حال عدم وجود حساب لك يمكنك إنشاء حساب، وتسجيل الدخول.

تحرير توكيل رسمي شامل

أما الخطوة التالية، فتكون من خلال الضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي بالموقع، لتظهر لك قائمة خدمات منصة مصر الرقمية، وتقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة التوثيق، ثم اختيار «توكيل رسمي شامل».

تلي هذه المراحل مرحلة إدخال بعض البيانات، وبعد ذلك تسدد رسوم الخدمة، ثم استلام التوكيل في العنوان والموعد المحدد.