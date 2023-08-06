«الأرصاد الجوية» تعلن عودة الموجة الحارة مجددا.. تستمر 24 ساعة

تشهد حالة الطقس ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة مع عودة الموجة الحارة، على جميع أنحاء الجمهورية، اليوم وتستمر لمدة 24 ساعة فقط، على أن تنتهي بداية من طقس غدٍ الاثنين، بانخفاض من 4-5 درجات.

درجات الحرارة والموجة الحارة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تقرير اليوم، إلى أنّ عودة الموجة الحارة، تجعل الحرارة ترتفع بنحو 4 درجات، بسبب تعرض البلاد لرياح شمالية غربية حارة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، مع استمرار تأثير الحزام المداري القادم من شمال السودان على جنوب البلاد، حيث يعمل على ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى لنحو 42 درجة، وتسجل 38 درجة على شمال البلاد والسواحل الشرقية والغربية، وتصل إلى 46 درجة على شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الأيام المقبلة، فقد جاءت كالتالي:-

درجات الحرارة الاثنين 7-8-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 8-8-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاربعاء 9-8-2023

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 44 درجة مئوية.