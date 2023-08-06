«الأرصاد» تحذّر من طقس اليوم: ذروة الموجة الحارة.. وتوقعات بسقوط أمطار

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ البلاد تشهد اليوم الأحد، ذروة الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، فضلا عن ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

وتوقّعت الأرصاد في بيان صادر عنها، أن تسجل العظمى على القاهرة 39 درجة مئوية، وتصل المحسوسة إلى 42 درجة، لتعاود درجات الحرارة الانخفاض غدا الاثنين 7 أغسطس.

ولفتت الهيئة إلى أنّ فرص سقوط الأمطار تظل قائمة على مناطق من أقصى الجنوب «حلايب - شلاتين - أبوسمبل - أسوان - بحيرة ناصر»، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة على المناطق سالفة الذكر.

درجات الحرارة اليوم

وأشارت الأرصاد إلى أنّ درجات الحرارة اليوم الأحد، جاءت كما يلي.

القاهرة: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

العاصمة الإدارية: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة.

العاصمة الإدارية: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

بنها: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة

دمنهور: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة.

وادي النطرون: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة.

كفر الشيخ: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة.

المنصورة: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة.

الزقازيق: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة

شبين الكوم: العظمى 39 والمحسوس 42 درجة.

طنطا: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة.

دمياط: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة

بورسعيد: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة.

الاسماعيلية: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة.

السويس: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة.

العريش: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة.

رفح: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة.

رأس سدر: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة.

نخل: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

كاترين: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة.

الطور: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

طابا: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة.

الإسكندرية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة.

العلمين: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة.

مطروح: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة.

السلوم: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة.