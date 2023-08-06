تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية اقتصاد وعلوم سياسية الأولية

يتابع طلاب الشعبة الأدبية تنسيق الجامعات 2023 لمعرفة مؤشرات التنسيق الأولية لكلية اقتصاد وعلوم سياسية، إذ يفضل الطلاب المتفوقون الالتحاق بالكلية، ودراسة أحد التخصصات «الاقتصاد، والعلوم السياسية، والإحصاء، والإدارة العامة، والحوسبة الاجتماعية».

ونستعرض للقارئ على مدار الساعة في التقرير التالي أبرز المعلومات حول تنسيق الجامعات 2023 ومؤشرات تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية الأولية، على هذا النحو:

تنسيق الجامعات 2023.. المؤشرات الأولية لكلية اقتصاد وعلوم سياسية

وبحسب التحليل الإحصائي للمجمع التكراري، فإن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 وتحديدًا كلية اقتصاد وعلوم سياسية هو 86.34%.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة هي إحدى أهم الكليات في مصر، والتي تخرج منها العديد من الساسة المصريين، مدة الدراسة في الكلية 4 سنوات، يحصل بعدها الطالب على درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات الكلية.

تتميز كلية الاقتصاد جامعة القاهرة باحتوائها علي نماذج محاكاة لأهم الكيانات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، مثل البورصة المصرية والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس الشعب، ويشترك بها الطلاب كأحد أهم الأنشطة التي يتدربون من خلالها على ممارسة مهام عملهم فيما بعد.

مؤشرات تنسيق الكلية الأدبية 2023

وجاءت المؤشرات الأولية لتنسيق كليات أدبي 2023 وفق التحليل الإحصائي للمجمع التكراري، بنسبة 78.78% درجة وهي نسبة التنسيق لكلية الآثار، بينما مؤشرات كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد 78.78% درجة، مؤشرات كلية الإعلام 78.29% درجة.

مؤشرات كلية تربية 2023

وبالنسبة للطلاب الرغبين في الإلتحاق بكلية التربية، فإنّ المؤشرات الأولية بنسبة 74.87% درجة، بينما كلية آداب 73.90% درجة، كلية تجارة 69.51% درجة، مؤشرات كلية سياحة وفنادق 69.50% درجة، مؤشرات كلية حقوق 65.1% درجة.

الكليات الأدبي بالجامعات المصرية

وتختلف كليات الشعبة الأدبية وتتنوع وفق العديد من المجالات، وجاءت الكليات كالتالي:

- كلية اقتصاد وعلوم سياسية.

- كلية ألسن.

- كلية آثار.

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات.

- كلية إعلام.

- كلية تربية.

- كلية آداب.

- كلية تجارة.

- كلية سياحة وفنادق.

- كلية حقوق.