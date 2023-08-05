بدأ طلاب الثانوية العامة المعنييين بتنسيق المرحلة الأولى 2023، للشعب الثلاث «علمي علوم - أدبي - علمي رياضة» في تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات وفق للحدود الدنيا التي أقرتها وزارة التعليم العالي، بحد أدنى 362 درجة للشعبة العلمية علوم و342 درجة للشعبة العلمية رياضيات و289.5 درجة للشعبة الأدبية.

مؤشرات تنسيق كليات الجامعات الحكومية 2023-2024

جاءت مؤشرات تنسيق كليات الجامعات الحكومية 2023-2024 الأولية بعد تحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة لتكشف عن انخفاض بسيط تشهده عدد من الكليات خاصة في القطاع الطبي، مقارنة بالحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023،

وأوضح التحليل انخفاض الحدود الدينا لكلية الطب عن العام الماضي من 3 إلى 4 درجات، ليقف عند 372 درجة 90.73% كحد أدنى، حيث سجل العام الماضي 375.5 درجة، وبالنسبة لكلية طب الأسنان، فإن الحدود الدنيا من المتوقعة أن تنخفض من درجة إلى درجتين بواقع 370 درجة بنسبة 90.3%، حيث سجل العام الماضي 374.5 درجة، وفيما يخص كليات العلاج الطيعي ستقف عند 367 درجة بنسبة 89.5% والتي سجلت العام الماضي 372 درجة، وكلية الصيدلة 366 درجة بنسبة 89.02% والتي سجلت 369 درجة العام الماضي، ومن المتوقع أن يكون هناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم في كلية الطب البيطري، أما بالنسبة لكليات التمريض فإن المؤشرات تؤكد ارتفاعها عن العام الماضي بنسب كبيرة بسبب إلغاء اختبارات القدرات والتوزيع الإقليمي.

تنسيق الجامعات 2023

المؤشرات الأولية لكليات شعبة علمي رياضة تشير إلى إحتمالية إنخفاضها لتقف عن 344 درجة بنسبة 83.7% كحد أدني، وسجلت العام الماضي 343 درجة.

وبالنسبة لكليات الإعلام، فأن التوقعات تشير إلى أرتفاعها عن العام الماضي بنسبة كبيرة تزيد عن 6 درجات، وذلك بسبب إلغاء اختبارات القدرات.