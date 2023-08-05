تعرف على مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023 في جميع الجامعات المصرية

أيام قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، وينتظر طلاب الشعبة الأدبية إعلانها حتى يتمكنوا من معرفة الكلية التي يمكنهم الالتحاق بها، وفق المجموع الخاص بهم، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023 في جميع الجامعات المصرية، حتى يستطيعوا توقع ما يلتحقون به.

مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، الذي ينتهي يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري، وهناك العديد من الكليات الأدبية، التي يمكن الالتحاق بها مثل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار والتربية والآداب، وغيرها من الكليات الأخرى، وحدد التحليل الإحصائي للمجمع التكراري مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023 بواقع و289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، لطلاب الشعبة الأدبية.

تعرف علي مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023 في جميع الجامعات المصرية

كما حدد التحليل الإحصائي للمجمع التكراري المؤشرات الأولية لتنسيق كليات أدبي 2023، إذ جاءت مؤشرات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بنسبة 86.34%، بينما جاء مؤشر تنسيق كلية ألسن بواقع 82.43%، فيما جاء لكلية آثار 78.78%، بينما يأتي لكلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد 78.78%، فيما جاء لكلية الإعلام 78.29%، وكلية تربية 74.87%، وبالنسبة لكلية آداب 73.90%، أما كلية تجارة 69.51%، وكلية سياحة وفنادق 69.50%، وكلية حقوق 65.1%.

قائمة كليات أدبي

وتختلف كليات الشعبة الأدبية وتتنوع وفق العديد من المجالات، وجاءت الكليات كالتالي:

- كلية اقتصاد وعلوم سياسية.

- كلية ألسن.

- كلية آثار.

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات.

- كلية إعلام.

- كلية تربية.

- كلية آداب.

- كلية تجارة.

- كلية سياحة وفنادق.

- كلية حقوق.