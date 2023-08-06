الشيخ محمد بن زايد يتجول في مدينة العلمين بعد لقاء مع الرئيس السيسي (صور)

تستضيف مدينة العلمين الجديدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، في زيارة استقبله فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في لقاء أخوي ضم رئيسي البلدين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للشيخ محمد بن زايد آل نهيان يتجول في مدينة العلمين الجديدة دون حراسة، والتقط بعضهم صوراً مع رئيس الإمارات.

وأصدرَت رئاسة الجمهورية بياناً رسمياً تضمن تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي استضافته مدينة العلمين الجديدة.

وأكّدت رئاسة الجمهورية المصرية أنَّ اللقاء الأخوي بين الرئيسين تمّ خلاله تأكّيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

وأوضح البيان الرئاسين أنَّ الرئيسين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتطابق الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.

كما أكّد الرئيسان خلال اللقاء الحرص على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط مصر والأمارات من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.

محمد بن زايد يتجول في مدينة العلمين الجديدة

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي على موقع تويتر مقاطع فيديو للشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات خلال تجوله في مدينة العلمين الجديدة، وظهر الشيخ محمد بن زايد بلا حراسة وهو يلتقط الصور التذكارية مع المواطنين في الشارع وسط ترحاب وسعادة من الجميع بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إذ بادلهم الشيخ بن زايد الفرحة بلقائهم.