تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية آثار الأولية لطلاب الثانوية العامة

حدد التحليل الإحصائي للمجمع التكراري مؤشرات تنسيق كليات أدبي بواقع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لطلاب الشعبة الأدبية، وعليه يتساءل الكثير من طلاب تلك الشعبة الأدبية عن تنسيق الجامعات 2023 ومؤشرات التنسيق لكلية آثار الأولية.

ونستعرض في التقرير التالي تنسيق الجامعات 2023 وتحديدًا مؤشرات كلية آثار الأولية، على هذا النحو:

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية آثار الأولية

وفقا لما حدده التحليل الإحصائي للمجمع التكراري، فإنّ تنسيق الجامعات 2023 يوضح مؤشرات كلية آثار الأولية بنسبة 78.78% درجة.

كليات الآثار بالجامعات المصرية

ويمكن دراسة الآثار في عدد من الجامعات المصرية وأبرزها التالي:

1- كلية الآثار جامعة القاهرة

تضم تلك الكلية 4 أقسام أساسية باللغة الإنجليزية.

2- كلية الآثار جامعة عين شمس

تضم 5 أقسام أساسية.

3- كلية الآثار جامعة جنوب الوادي

تتكون من 3 أقسام أساسية.

4- كلية الآثار جامعة الزقازيق

تضم 3 أقسام أساسية.

5- كلية الآثار واللغات جامعة الزقازيق

تضم 4 أقسام أساسية.

6- كلية الآثار جامعة الأقصر

وتضم 3 أقسام أساسية.

7- كلية الآثار واللغات جامعة أسوان

تضم 3 أقسام أساسية.

8- كلية الآثار واللغات جامعة دمياط

تضم 3 أقسام.

9- كلية الآثار واللغات جامعة الفيوم

تضم 4 أقسام أساسية.

المؤشرات الأولية للكليات الأدبية 2023

- مؤشرات تنسيق 2023 لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بنسبة 86.34% .

- مؤشرات تنسيق كلية ألسن بواقع 82.43% .

- مؤشرات تنسيق كلية آثار 78.78%، .

- مؤشرات تنسيق كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد 78.78%.

- مؤشرات تنسيق كلية الإعلام 78.29%.

- مؤشرات تنسيق كلية تربية 74.87%.

- مؤشرات تنسيق كلية آداب 73.90%.

- مؤشرات تنسيق كلية تجارة 69.51%.

- مؤشرات تنسيق كلية سياحة وفنادق 69.50%.

- مؤشرات تنسيف كلية حقوق 65.1%.