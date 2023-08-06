خريطة المجموعة الرابعة لانقطاع الكهرباء في القاهرة.. اعرف الأماكن والمواعيد

تواصل أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذ خطة الحكومة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والالتزام بأماكن تخفيف الأحمال، إذ تتضمن المجموعة الثالثة بالقاهرة أماكن قطع الكهرباء من الساعة 2 ظهرا حتى 3 عصرا ضمن المجموعة الرابعة على نطاق أحياء المحافظة وهي كالتالى:

- وسط البلد

برج جرين،شارع طلعت حرب، شارع قصر النيل، شارع محمود بسيونى

- العتبة

شارع كلوت بك، باب الشعرية

- عابدين

شارع الشيخ ريحان، شارع محمد فريد، عابدين

- المنيل

شارع الروضة، شارع المنيل، شارع عبد العزيزآل سعود.

- الجمالية

الدالى حسين، الحمزية، الدرب الأحمر، جراج الدراسة، مدافن قايتباي.

- المقطم

مدينة الأسمرات، المرحلة الأولى، مركزشباب الأسمرات، قطعة 7245، الحي الخامس، الهضبة الوسطى، قطعة 4584، الحي الثالث، معمار المرشدي منطقة 1.

أماكن قطع التيار جنوب القاهرة

- زهراء المعادي

مساكن الشطر السادس، مساكن النيل، شارع نادي وادى دجلة، شارع الزهراء العمومي، شارع السيد عبد العظيم، مساكن الشطرالسابع، مساكن القادة، شارع 198 دجلة المعادي، مساكن فجر، مساكن نبيل دعبس المعراج العلوي، علاء رزق، مدحت فخرى.

- الزلزال

مساكن الزلزال، عرب الوالدة، شارع رمضان عبد الله، الملاءة، الدواجن.

- حلوان

مساكن الفردوس، شارع العزبي، شارع عزبة الوالدة العمومي، عرب غنيم شارع الترعة، شوارع منصور، رياض، جعفر، خسرو، عبد الرحمن، حيدر، شريف، عبد الله، راغب، أحمد أنسى.

- البساتين

مساكن الشطر السادس، مساكن النيل، شارع نادي وادي دجلة، شارع الزهراء العمومي.

- التبين

الشارع الجديد

- مايو

مجاورة 2.3.5.6.8.10.11.24.23.30

موعد قطع التيار عن ميدان رمسيس

- باب الشعرية

جامع الفتح، ميدان رمسيس، شارع كامل صدقي.

- السيدة زينب

شارع البراني، شارع بورسعيد، حديقة الحوض المرصود، مجاري الشيخ، شارع ممتاز.

- وسط البلد

سينما كوزموس، شملامول، عمارة مصرللتأمين، شارع طلعت حرب، البنك المركزي شارع علوي، جراج البستان، شارع يوسف الجندي.

- الجمالية

.شارع المعز، خان أبو طاقية، الحسينية.

- منشية ناصر

محطة مياه الدويقة، سنترال منشية ناصر، رافع مياه الدويقة، الزوانتة.

- الزمالك

شارع طه حسين، شارع محمد ثاقب.

- المقطم

إسكان 70 فدان منطقة 3.