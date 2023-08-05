7 ملايين مواطن إجمالي عدد الناخبين في محافظة القاهرة

ذكر تقرير لمحافظة القاهرة، أن إجمالي عدد المقيدين بالجداول الانتخابية بالمحافظة بلغ نحو 7 ملايين و741 ألفًا و561 مقيدًا، وأكبر عدد من الناخبين يوجد في المنطقة الشرقية بنسبة 34.7% والمنطقة الجنوبية بنسبة 28.5%، وذلك من إجمالي عدد المقيدين بالجداول الانتخابية بالمحافظة، وأقل عدد من الناخبين في المدن الجديدة بنسبة 4.6% ثم المنطقة الغربية بنسبة 10%، والمنطقة الشمالية بنسبة 22.2%.

عدد الناخبين في المدن الجديدة

وفيما يتعلق بعدد المقيدين في الجداول الانتخابية، وفق تقرير لمحافظة القاهرة، بالمدن الجديدة من القاهرة الجديدة والشروق وبدر يبلغ 353 ألفًا و240 مقيدًا في الجداول الانتخابية، كما تضم أحياء المنطقة الشرقية 2 مليون و685 ألفًا و207 مقيدين، والمنطقة الغربية تضم 782 ألفًا و281 ناخبًا، وأحياء المنطقة الشمالية تضم مليونًا و716 ألفًا و473 مقيدًا، بينما أحياء المنطقة الجنوبية تشمل 2 مليون و204 آلاف و360 ناخبًا.

وأشار تقرير صادر عن محافظة القاهرة إلى التوصية بزيادة التوعية بين الشباب بأهمية المشاركة السياسية وعمل لجان للتوعية وخاصة في المناطق التي تكون فيها نسبة المشاركة قليلة.

عدد الناخبين في الأحياء

وفيما يتعلق بجدول الانتخابات على مستوى المحافظة، أشار تقرير القاهرة إلى أن حي مصر الجديدة يضم 196046 ناخبًا، النزهة 251628 مقيدًا، شرق مدينة نصر 512111، غرب مدينة نصر67143، المطرية 488388، عين شمس 406495، السلام 1 تضم 269618 مقيد، السلام 2 بها 65072، المرج 428706 مقيد، غرب القاهرة 37763، عابدين 57702، الازبكية 33942، وسط القاهرة 147863، الموسكى 31664، باب الشعرية 59593، الوايلى 183405، بولاق 80640، منشأة ناصر 149710، شبرا 94905، الساحل 356642، روض الفرج 128316، الزيتون 223415، حي الأميرية 140937، حدائق القبة 320206، الشرابية 205278، الزاوية 246874، السيدة زينب 154202، الخليفة 115420، المقطم 152088، مصر القديمة 228912، البساتين 324531، دار السلام 273390، المعادي وطره 215652، حلوان 359566، المعصرة 209344، التبين 79353، 15 مايو 91902.