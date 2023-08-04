محافظة القاهرة تعلن استمرار التحويلات المدرسية حتى منتصف أغسطس

أكدت محافظة القاهرة استمرار فتح باب التحويلات المدرسية للعام الدراسي 2023-2024 حتى 15 أغسسطس الجاري، التحويلات المدرسية، وتتم إلكترونيا فقط ويكون والتقديم مرة واحدة، من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، وسيتاح التحويل لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات من مرحلة رياض الأطفال KG2 مرورًا بالتعليم الأساسى من ابتدائي وإعدادي حتى الثانوي العام، أما التحويل للمدارس الخاصة والدبلومات يتم يدويًا.

مسؤولية ولي الأمر

ونوّهت محافظة القاهرة باستمرار تلقي التحويلات المدرسية وعدم مسؤوليتها عن أي تحويلات أو إجراءات أو بيانات تتم خارج الإطا، وتقع على ولي الأمر مسؤولية تقديم البيانات الصحيحة، كما لا يمكن تقديم طلب التحويل مرتين، وفي حالة وجود أي تعديل يرجى التوجه إلى الإدارة المطلوب التحويل إليها، ويرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية.

وتضمنت شروط التحويلات أنّه لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة، في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

أولويات التحويلات بين المدارس

وأوضحت محافظة القاهرة أن التحويلات المدرسية داخل نطاق أحياء المحافظة، وعلى ولي الامر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل لاغيًا، وبالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة والأعلى في المجموع، طبقا للكثافات كذا إجراء التحويلات المدرسية من هنا.

وأوضحت محافظة القاهرة أن التحويلات المدرسية إلى مدارس رسمي لغات تشهد إعلان نتائج التنسيق على مرحلتين في أغسطس وسبتمبر، وعلى ولي الأمر متابعة النتيجة ويكون التحويل وفق الكثافة متاحًا للأكبر سنًا، مع التشديد على إجراءات التحويل خلال 15 يوما من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل لاغيا، ومنع جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى في أثناء التقديم للمدرسة.