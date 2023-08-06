«التعبئة والإحصاء»: 2.5 مليون أسرة في محافظة القاهرة.. والمرج الأكثر ازدحاما

أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي سكان محافظة القاهرة 10 ملايين و203 آلاف و693 نسمة منهم 5 ملايين و264 ألف و760 نسمة ذكور، و4 ملايين و938 ألف و933 نسمة إناث وعدد الأسر بلغ 2 مليون و550 ألف و923 أسرة على مستوى المحافظة.

وأوضح التقرير عدد سكان كل حي من أحياء القاهرة منها عدد سكان حى مصر الجديدة 143 ألف و475 نسمة منهم 72 ألف و516 ذكور، و70959 إناث، وعدد الأسر 35 ألف و869 أسرة، النزهة 247 ألف و475 نسمة منهم 125 ألف و139 ذكور، و122 ألف 238 إناث وعدد الأسر 61 ألف و844 أسرة .

عدد سكان المرج

وتابع التقرير أن عدد سكان المرج 854 ألف و284 نسمة منهم 437 ألف و764 ذكور،و416 ألف و520 إناث وعدد الأسر213 ألف و571 أسرة ، وحي المطرية يضم 644 ألف و436 نسمة منهم 331 ألف و560 ذكور، و312 ألف و876 إناث وعدد الأسر 161109أسر، وحى عين شمس يضم 657 ألف و226 نسمة منهم 334 ألف و730 ذكور، و322 ألف و496 إناث وعدد الأسر 164 ألف و307 نسمات.

سكان المنطقة الجنوبية

أما سكان أحياء المنطقة الجنوبية تشمل ،السيدة زينب 145 ألف و805 نسمات منهم 72 ألف و776 ذكور، و73 ألف و29 نسمة إناث، وعدد الأسر 36 ألف و451 أسرة، المقطم 239 ألف و750 نسمة منهم 123 ألف و124 ذكور، و116 ألف و626 إناث وعدد الأسر 59 ألف و938 أسرة، البساتين 529 ألف و875 نسمة وعدد الأسر 132 ألف و469 أسرة، المعادى تضم 94 ألف و777 نسمة مقسمين على 23 ألف و694 أسرة .

أما سكان المدن تشمل التجمع الخامس 145 ألف و286 نسمة، التجمع الأول 96 ألف و996 نسمة، القطامية 75 ألف و810 نسمات، الشروق 93 ألف و349 نسمة ،بدر تضم 33 ألف و456 نسمة.