تحصيل 23 ألف جنيه غرامات فورية خلال حملات تفتيشية بالإسكندرية

شن حي الجمرك بالإسكندرية، برئاسة المهندسة نهى خليفة، رئيس الحي، حملات مكبرة لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار والإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات والإجراءات الوقائية والتفتيش على الصيدليات، وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.

محاضر وإنذارات وغرامات

وأضافت رئيس حي الجمرك، أن الحملة استهدفت شارع إسماعيل صبري، وقصر رأس التين، وطريق الكورنيش وشارع السيد محمد كريم، وأسفرت عن تحصيل 23 ألف جنيه غرامة فورية، وتحرير 24 محضرا متنوعا، و23 إنذارا.

حملة على الصيدليات

كما قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمنطقة الجمرك الطبية بالمرور على 5 صيدليات، وأسفر عنها غلق إداري لصيدلية، وخلال الحملة تم العمل على توسعة الطريق أمام المارة وتحقيق السيولة المرورية، وإزالة والتحفظ على 36 حالة إشغال، وسحب 5 عينات غذائية من مسئول الصحة.