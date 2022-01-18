ضبط 21 شيشة ومقاهى مخالفة في حملات إزالة الإشغالات بالأقصر

نفذ مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد طارق لطفي وبالتعاون مع شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، حملة لإزالة الإشغالات العشوائية والحواجز وغيرها من مظاهر سلبية تسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ومدير الأمن بضرورة تكثيف الحملات في الطرق والشوارع ورفع جميع الإشغالات لتحقيق الانضباط للشارع الأقصري.

تحرير 9 محاضر نظافة عامة

وجرى تنفيذ الحملات في مناطق«نجع الملقطة وشارع المركز الحضري بحي شمال والنجع الطويل»، حيث شارك فيها أحمد عوض الله رئيس حى شمال، وأحمد محمود دياب مدير إدارة المتابعة الميدانية وكذاك قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، كما جرى تنفيذ الحملة برئاسة الرائد محمد عدلي رئيس مباحث المرافق، وبمعاونة النقيب شاذلي صابر والنقيب عبد الله سلطان من إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر.

وحررت الحملة عدة مخالفات أبرزها 28 إشغال، 9 نظافة عامة، و7 بائع متجول، 4 مقهى مخالف، كما جرى ضبط عدد 21 شيشة، بالإضافة إلى 5 ميكروفون إزعاج، وكذلك 2 منشأه بدون ترخيص، بالإضافة إلى عدد 17 مضبوطات متنوعة وكذلك 49 إزالات إدارية.

إزالة 10 مخالفات إشغالات

فيما نفذت الوحدة المحلية بمركز إسنا حملات بنطاق المركز برئاسة اللواء هشام السعدى في مناطق «شارع أحمد عرابى والنزهة ومنطقة السنترال القديم»، وكذلك بمحيط مدرسة الإعدادية بنات والشوارع الجانبية لرفع الباعة الجائلين والإشغالات.

ونجحت الحملة في ضبط 10 محضر إشغال طريق، وكذلك تحرير عدد 2 محاضر بائع متجول، فضلا عن عدد6 مضبوطات أخرى، وتنفيذ 23 إزالة إدارية، وجرى تنفيذ الحملة بمشاركة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز والنقيب محمد فتحي رئيس وحدة المرافق، ومختار عبد المنعم مسؤول الإشغالات بالمركز.