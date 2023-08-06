يتزايد اهتمام الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حاليا بمعرفة موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية تربية نوعية الزقازيق والمصروفات الدراسية، خاصة أن كلية تربية نوعية من الكليات المنتشرة بشكل كبير، وتكون الدراسة فيها لمدة 4 سنوات دراسية، ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس في التخصص الذي يختاره.

موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية تربية نوعية الزقازيق والمصروفات الدراسية

وتستعرض «الوطن» معلومات عن موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية تربية نوعية الزقازيق والمصروفات الدراسية، حيث فتحت الكلية أبوابها لاستقبال طلبات التقديم كونها من كليات المرحلة الأولى.

ووفقا لبيان من جامعة الزقازيق، فإن الكلية تهدف إلى تخریج معلم نوعي وأخصائي أنشطـة تعلیمیة متمیز، قادر على تنمیة مجتمعه والمنافسة في سوق العمل محلیا وإقلیمیا.

المصروفات الدراسية بكلية تربية نوعية الزقازيق

وتبلغ المصروفات الدراسية كلية التربية النوعية بالزقازيق، 800 جنيه، تشمل الكتب الدراسية وكارنيه الطالب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية تربية نوعية الزقازيق

- أصل شهادة إتمام الثانوية العامة وصورة منها.

- 6 صور شخصية للطالب.

- إيصال بدفع مصروفات العام الجامعي الأول لكلية التربية النوعية.

- شهادة ميلاد مميكنة و4 صور منها.

أقسام كلية تربية نوعية الزقازيق

- قسم تكنولوجيا التعليم.

- قسم الإعلام التربوي.

- قسم رياض الأطفال.

- قسم التربية الموسيقية.

- قسم التربية الفنية.

- قسم الاقتصاد المنزلي.

- قسم القدرات الخاصة.