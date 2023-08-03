حصل طلاب الثانوية العامة 2023 بمحافظات مصر على نتيجة الثانوية العامة ويستعدون للالتحاق بالكليات بالجامعات المتفرقة على مستوى الجمهورية حسب درجاتهم ووفق التنسيق، وتوضح بوابة الوطن مصاريف جامعة الزقازيق 2023 في جميع الكليات العلمية والأدبية للراغبين في الالتحاق بجامعة الزقازيق.

مصاريف كلية الآداب جامعة الزقازيق

نوضح قائمة مصاريف كليات جامعة الزقازيق، منها مصاريف كلية الآداب جامعة الزقازيق إحدى الكليات الآدبية ضمن قائمة كليات جامعة الزقازيق وتوضح الوطن مصاريف كلية الآداب جامعة الزقازيق 2023 فكانت في العام الماضي حوالي 460 جنيها وفي العالم الدراسي الجديد تزداد زيادة طفيفة.

مصاريف كلية العلوم جامعة الزقازيق

يرغب الطلاب الجدد في الالتحاق بكلية العلوم، ويبحثون عن مصاريف كلية العلوم جامعة الزقازيق 2023 للاستعداد لدفع المصروفات عند الالتحاق بها بعد النجاح في الثانوية العامة خاصة لطلاب الشعبة العلمي، وتبدأ وفق العام الماضي مصروفات كلية العلوم جامعة الزقازيق بمصاريف 400 جنيها مع تعديلات مع بدأ العام الجديد.

مصاريف كلية تجارة الزقازيق

تعد كلية التجارة جامعة الزقازيق ذات مصروفات تبدأ من 580 جنيها قابلة للتعديل مع بداية العام الدراسي الجديد ويلتحق بها الطلاب الجدد من خريجي الثانوية العامة على مستوى الشعب العلمي والأدبي.

مصاريف كليات الأدبي والعلمي

كما وتتغير مصاريف كلية الآداب والكليات الاخرى من العام الماضي تغير بسيط، بينما تتغير مصاريف كلية الآداب وكذلك باقي مصاريف كليات الجامعة سواء الكليات الادبي والعلمي ويتم الاعلان عنها في كل كلية.

مصاريف جامعة الزقازيق

وتختلف مصاريف كليات جامعة الزقازيق من كلية لأخرى ويمكن الاختلاف في مصاريف الكليات حسب كل قسم داخل الكلية الواحدة وتبدأ المصروفات وفق العام الماضي من مبلغ 460 جنيها بينما يمكن للطلاب الجدد الاستعلام عن مصاريف كليات جامعة الزقازيق من خلال اللجوء لشؤون الطلاب في كل كلية يرغب الطالب في الالتحاق بها ويمكنه التعرف عليها وكافة التفاصيل قبل التقديم للكلية المرغوب فيها.