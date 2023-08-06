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5 معلومات عن مهرجان إسكندرية الدولي للقصص المصورة.. ينطلق اليوم

كتب:

كيرلس مجدى
11:25 ص | الأحد 06 أغسطس 2023
شعار مهرجان إسكندرية الدولي

شعار مهرجان إسكندرية الدولي

ينطلق مهرجان إسكندرية الدولي للقصص المصورة، اليوم الأحد، بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية، ويستمر حتى 8 أغسطس الجاري بمشاركة عالمية من قبل المبدعين في ذلك المجال، والذي يتفرد به المهرجان عن المهرجانات الأخرى.

مهرجان إسكندرية الدولي للقصص المصورة

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، 5 معلومات عن مهرجان إسكندرية الدولي للقصص المصورة لتكوين رؤية عامة للجمهور الراغبين في الحضور، وذلك بحسب ما أعلنته إدارة المهرجان.

تفاصيل مهرجان إسكندرية الدولي

- يتضمن مهرجان إسكندرية الدولي للقصص المصورة «الكوميكس»، العديد من الفعاليات التي تقام بشكل متوازٍ، من بينها معرض لبيع الكتب والقصص المصورة، وورش عمل، ومعارض، ولقاءات، ورسم مباشر، ورواية القصص.

- يركز مهرجان إسكندرية الدولي في المقام الأول على الفنانين والفنانات الشباب من مصر والوطن العربي وإصداراتهم الجديدة.

- يقدم المهرجان أيضًا فنانين وفنانات كوميكس من مختلف أنحاء العالم إلى الجمهور المصري. 

مواعيد مهرجان إسكندرية الدولي

- يقام مهرجان إسكندرية الدولي لمدة 3 أيام بدءا من اليوم وحتى 8 أغسطس، ويمكن الدخول من 12 ظهرا حتى 8 مساء.

- الدخول مجاني للجمهور.

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بقلم كيرلس مجدى