5 معلومات عن مهرجان إسكندرية الدولي للقصص المصورة.. ينطلق اليوم
كتب:
كيرلس مجدى
11:25 ص | الأحد 06 أغسطس 2023
شعار مهرجان إسكندرية الدولي
ينطلق مهرجان إسكندرية الدولي للقصص المصورة، اليوم الأحد، بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية، ويستمر حتى 8 أغسطس الجاري بمشاركة عالمية من قبل المبدعين في ذلك المجال، والذي يتفرد به المهرجان عن المهرجانات الأخرى.
مهرجان إسكندرية الدولي للقصص المصورة
وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، 5 معلومات عن مهرجان إسكندرية الدولي للقصص المصورة لتكوين رؤية عامة للجمهور الراغبين في الحضور، وذلك بحسب ما أعلنته إدارة المهرجان.
تفاصيل مهرجان إسكندرية الدولي
- يتضمن مهرجان إسكندرية الدولي للقصص المصورة «الكوميكس»، العديد من الفعاليات التي تقام بشكل متوازٍ، من بينها معرض لبيع الكتب والقصص المصورة، وورش عمل، ومعارض، ولقاءات، ورسم مباشر، ورواية القصص.
- يركز مهرجان إسكندرية الدولي في المقام الأول على الفنانين والفنانات الشباب من مصر والوطن العربي وإصداراتهم الجديدة.
- يقدم المهرجان أيضًا فنانين وفنانات كوميكس من مختلف أنحاء العالم إلى الجمهور المصري.
مواعيد مهرجان إسكندرية الدولي
- يقام مهرجان إسكندرية الدولي لمدة 3 أيام بدءا من اليوم وحتى 8 أغسطس، ويمكن الدخول من 12 ظهرا حتى 8 مساء.
- الدخول مجاني للجمهور.