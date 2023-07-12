رئيس قسم المسرح بجامعة الإسكندرية: مهرجان كلية الأداب السنوي فرصة مميزة للطلاب

قالت الدكتورة منال فودة، رئيس قسم المسرح بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية والمدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، إنّ مهرجان قسم المسرح الجامعي بمثابة محفل سنوي وفرصة مميزة للطلاب من أجل إبراز نتاج دراستهم وتعبهم طوال العام، ويجرى التجهيز له منذ فترة طويلة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «جرى تنظيم دورات عديدة للمهرجان، والمتميز في هذه الفترة هو المشاركة المتنوعة في الجهات المختلفة، وحاولنا تنفيذ هذا الأمر في السنوات الماضية لكن لم نحظَ بالتوفيق».

التنوع والاحتكاك وتبادل الخبرات بين الطلاب

وأضافت: «لأول مرة يكون لدينا 5 جهات مشاركة في المهرجان من القاهرة والإسكندرية، ما سيؤدي إلى التنوع والاحتكاك وتبادل الخبرات بين طلابنا وطلاب الهيئات الأخرى».

دورة للأقسام والمعاهد المتخصصة

وأكدت أن المتميز في هذا العام للمهرجان، أنه دورة للأقسام والمعاهد المتخصصة، حيث نستهدف الطلاب في أقسام المسرح بالجامعات والمعاهد المتخصصة، والمستهدف هو تبادل الخبرات، مضيفة: «أطلقنا دعوة عامة لجميع المعاهد والجامعات، ونهتم بدعم الطاقات الشبابية وإيجاد بيئة صحية فنية للتعبير بحرية عن الأفكار والتطلعات والتجارب الجديدة في المسرح».

دعم الأفكار الجديدة وطريقة الطرح غير المعتادة

وواصلت: «نحن أقدم قسم مسرح في مصر، حيث أنشئ القسم في عام 1981 على يد الدكتور لطفي عبدالوهاب، وعقدت دورات عديدة لهذا المهرجان، حيث حاول دعم الشباب لإيجاد فرص من أجل التعبير عن نفسهم والعرض دون انتظار، وحرصنا على أن تكون العروض خارجة عن الإطار التقليدي، ندعم الأفكار الجديدة وطريقة الطرح غير المعتادة من أجل مواكبة التطور، وحتى يتوائم الطلاب مع عدم وجود الإمكانيات الكاملة لإنتاج عرض مسرحي كبير، تدعيما لدور الثقافة والفنون في تحقيق أفكار التنمية المستدامة، حيث إن المسرح وسيلة مهمة جدا للتنمية وتجميع الشباب في بيئة صالحة للتعبير عن الرأي والأفكار».