تفاصيل حفل عمر خيرت الثاني في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية اليوم

بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسيقار عمر خيرت في حفله الموسيقي الذي قدمه أمس الأحد ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته العشرين يستعد لإقامة حفله الثاني اليوم.

عمر خيرت يحيي حفله الثاني فى مهرجان الصيف

يحيي الموسيقار عمر خيرت مساء اليوم الاثنين، حفله الموسيقي الثاني على خشبة المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف وستنطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

وسيقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل عددا كبيرا من مقطوعاته الموسيقية المميزة والتي يحبها الجمهور ومنها «ضمير أبلة حكمت وليلة القبض على فاطمة ومسألة مبدأ وعارفة وغوايش وخلى بالك من عقلك والبخيل وأنا وصابر ياعم صابر ووالله ماطلعت شمس ولا غربت وغيرها».

وكانت قد انقسمت تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت إلى أربعة فئات الفئة الأولى بمبلغ 920 جنيها أما الفئة الثانية جاءت بمبلغ 820 جنيها وعن الفئة الثالثة فبمبلغ 720 جنيها، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 520 جنيها.