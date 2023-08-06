رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أحمد وفيق: تبرع «المتحدة» بعائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة» خطوة إيجابية

كتب:

بسمة شطا
12:28 م | الأحد 06 أغسطس 2023
أحمد وفيق

أحمد وفيق

أشاد عدد كبير من الفنانين، بالخطوة التي اتخذتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتبرع بصافي عائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة.

وقال الفنان أحمد وفيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ قرار المتحدة خطوة إيجابية جدا، تتواءم مع دورها وواجبها تجاه مجتمعها، متمنيا أن يكون القرار بداية لغرس مفهوم جديد في المؤسسات عن دورها تجاه الوطن.

أحمد وفيق يشيد بخطوة المتحدة تجاه مبادرة حياة كريمة 

وتابع وفيق: «سعيد للغاية بالفكرة، وبتقديم عائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة، وهذا هو الدور المجتمعي الذي نتمنى أن يكون فكرا سائدا في جميع المؤسسات».

اقرأ المزيد:

أحمد وفيق لـ«الطاهري»: «تحت الوصاية» من أهم مسلسلات العام الجاري

أحمد وفيق لـ«الطاهري»: «عادل إمام أكتر فنان عملت له حساب»

أحمد وفيق لـ«الطاهري»: احترام عادل إمام لعمله جزء من مقومات نجاحه

أحمد وفيق لـ«الطاهري»: الفنان يجب أن يكون مثقفا ويضيف لمجتمعه
بقلم بسمة شطا