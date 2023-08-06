أحمد وفيق: تبرع «المتحدة» بعائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة» خطوة إيجابية

أشاد عدد كبير من الفنانين، بالخطوة التي اتخذتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتبرع بصافي عائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة.

وقال الفنان أحمد وفيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ قرار المتحدة خطوة إيجابية جدا، تتواءم مع دورها وواجبها تجاه مجتمعها، متمنيا أن يكون القرار بداية لغرس مفهوم جديد في المؤسسات عن دورها تجاه الوطن.

أحمد وفيق يشيد بخطوة المتحدة تجاه مبادرة حياة كريمة

وتابع وفيق: «سعيد للغاية بالفكرة، وبتقديم عائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة، وهذا هو الدور المجتمعي الذي نتمنى أن يكون فكرا سائدا في جميع المؤسسات».