قبل انطلاق الأوكازيون الصيفي غدا.. «التموين» تشن حملات مكثفة على الأسواق

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لانطلاق الأوكازيون الصيفي 2023 غدا الاثنين ولمدة شهر كامل بقرار من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، من خلال توجيهات مشددة لمديري مديريات التموين بجميع المحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وجميع المحال التجارية للتأكد من سير الأوكازيون والتخفيضات وفقا للقانون.

انطلاق الأوكازيون الصيفي 2023

وتنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية، جولة غدا، للمتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين أحمد كمال، لمتابعة سير تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2023، يرافقه أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وجه بتكثيف الحملات الرقابية على المحال للتأكد من:

- حصول المحال على تصريح المشاركة في الأوكازيون من مديرية التموين التابع لها.

- وضع سعرين على كل منتج من المنتجات المقر عليها التخفيضات، على أن يكون السعر الأول قبل التخفيض والسعر الثاني بعد التخفيض.

تصاريح الاشتراك في الأوكازيون

فيما تفتح مديريات التموين أبوابها يوميا لاستقبال طلبات أصحاب المحال للمشاركة في ‏الأوكازيون في نطاق كل مديرية، من خلال تقديم:

- صورة من رخصة المحل.

- صورة من السجل التجاري.

- صورة البطاقة الضريبية.

- تفويض من اسم الشركة أو المصنع التابع له المحل – إن وجد.

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المحل.