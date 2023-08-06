فحص 290 مواطنا ضمن قافلة سكانية في رشيد بالبحيرة

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ومؤسسة راعي مصر، قافلة سكانية بقرية إدفينا، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، وتم خلال القافلة تقديم خدمات طبية لعدد 290 حالة بمختلف التخصصات «عظام، باطنة، رمد، جلدية، أسنان، تحاليل، نساء، عمل نظارات».

قافلة سكانية في رشيد بمحافظة البحيرة

كما شهدت القافلة توفير سيارة أسطوانات غاز وسلع تموينية مدعمة وإصلاح وصيانة عدد من كشافات الإنارة بالقرية، بالإضافة الى استكتاب 15 دارس محو أمية.

توجيهات بتكثيف القوافل الطبية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية.

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف القوافل لتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

كما شهدت مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، أمس، تنفيذ قافلة طبية للكشف على المواطنين، في إطار جهود الدولة للوصول إلى القرى النائية والأكثر احتياجا طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.