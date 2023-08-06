تحصين 378 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محيي الدين، مدير المديرية، عن استمرار الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتحصين 378 ألفا و158 رأس ماشية بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة.

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

وكشف بيان صادر عن مديرية الطب البيطري بالبحيرة ، عن إصدار 245 تصريحا لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية، وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.

كما أوضح الدكتور أشرف محيي الدين، مدير المديرية، أن جهود الأسبوع الماضي شهدت إجمالي عدد مذبوحات الحيوانات 875 رأسا، كما بلغت مذبوحات الدواجن 343309 طيرا، كما تم عمل 8 حملات تفتيشية بالأسواق، بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، حيث بلغ عدد القضايا 19 قضية، وإجمالي المضبوطات 105 كيلوجرامات لحوم غير صالحة.

ونفذت إدارة الرعاية التناسلية إجراء الفحص التناسلي لعدد 1220 رأس ماشية ورعايتها تناسليا، حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد 330 رأس ماشية.

وجرى علاج عدد 890 رأس ماشية ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة.

الحفاظ على الثروة الحيوانية

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والعمل على توفير بيئة صحية وغذائية وبيولوجية آمنة لها للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحي والآمن أمام المواطن المصري البسيط.