رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تحصين 160 ألف رأس ماشية من مرض الحمى القلاعية بالمنوفية 

كتب:

إبراهيم الديهي
11:55 ص | الأربعاء 26 يوليو 2023
الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية

الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية

قال الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، إن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، تسير بشكلٍ منتظم لليوم التاسع مع تحقيق نسب كبيرة من الإنجازات على أرض الواقع,

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن» أن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع في المنوفية نجحت في تحصين 160 رأس ماشية، ما جرى تحقيقة في ثمانية أيام فقط من الحملة، موضحاً أن الرقم يشير إلى حجم المجهود الكبير المبذول في تنفيذ المبادرة بمحافظة المنوفية. 

وتواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، جهودها في الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي تحول كل مراكز بل كل قري محافظة المنوفية، بهدف تحقيق النسب المستهدفة من تحصين المواشي، حيث يجرى عمل توعية لزيادة وعي المواطنين بتحصين المواشي الخاصة بهم. 

 

اقرأ المزيد:

تنسيق رياض الأطفال 2023 في المنوفية.. قبول 4750 طالبا

محافظ المنوفية: الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بنسبة 100% ضمن «حياة كريمة»

غلق 11 مخبزا بتهمة التلاعب في وزن الرغيف خلال حملة في المنوفية

تموين المنوفية: توريد 96% من القمح المستهدف و3 مراكز تستقبل المحصول

«صحة المنوفية» تنظم قافلة طبية بقرية كفر الشرفا الأسبوع المقبل
بقلم إبراهيم الديهي