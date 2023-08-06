فيلم «Meg 2: The Trench» يحقق 12 مليون دولار في أول أيامه بدور السينما

حقق فيلم Meg 2: The Trench وهو الجزء الثاني من فيلم «The Meg» بداية قوية في شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ سجل في أول أيامه بدور العرض السينمائي 12 مليون دولار، ليأتي في المركز الثاني في قائمة الإيرادات بعد فيلم «Barbie» الذي حقق 17 مليون دولار، ولم ينجح الفيلم الجديد في التفوق عليه، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

إيرادات فيلم Meg 2: The Trench

ومن المتوقع أن تصل إيرادات فيلم Meg 2: The Trench البالغ ميزانيته 129 مليون دولار، من 20 إلى 30 مليون دولار من عرضه في 3500 قاعة عرض سينمائي خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، وذلك بعد ما نجح الفيلم في تحقيق 12 مليون دولار في أول يوم بالسينمات، بما في ذلك 3.2 مليون دولار من معاينات ليلة الخميس.

تفاصيل فيلم Meg 2: The Trench

يعتبر فيلم Meg 2: The Trench هو الجزء الثاني من فيلم The Meg إنتاج عام 2018، وهو من إخراج بن ويتلي، ومأخوذ من رواية «The Trench» للكاتب ستيف ألتن، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من الأبطال من بينهم جيسون ستاثام، وو جينج، صوفيا كاي بالإضافة إلى بيج كينيدي.

ومن جهته، كشف المخرج بن ويتلي أنَّ هناك مناقشات داخلية حول تقديم جزء ثالث من الفيلم، ويعتمد تطور الجزء الثالث على نجاح Meg 2: The Trench ، فإنَّه يأمل في مواصلة القصة كما هو موضح في روايات ستيف ألتن.