من التأجيل إلى العرض.. طرح فيلم «Barbie» في دور السينما بالدول العربية

تستعد الدول العربية خلال الأيام المقبلة لبدء عرض فيلم «Barbie» في دور العرض السينمائي بعد تأجيله، وكانت من بينها الإمارات التي حددت 10 أغسطس الجاري لطرح الفيلم في السينمات، ولكن تحت تصنيف «15+»، بينما حددت المملكة العربية السعودية يوم 31 أغسطس لطرح الفيلم تحت تصنيف «18+».

أعلن مجلس الإعلام الإماراتي، في بيان صحفي، «مجلس الإعلام الإماراتي منح فيلم باربي الموافقة على عرضه في دور السينما المرخصة بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد استكمال الإجراءات اللازمة بما يتماشى مع معايير المحتوى الإعلامي والتصنيف العمري لدولة الإمارات العربية المتحدة»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

البرومو الدعائي لـ فيلم «Barbie»

«Barbie» يقترب من كسر حاجز المليار دولار

نجح فيلم «Barbie» في أن يصبح ظاهرة في شباك التذاكر بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ لم يتبق سوى أيام قليلة على كسر الفيلم لحاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي بعد تجاوز 9510 ملايين دولار، وذلك خلال بداية أسبوعه الثالث في دور العرض السينمائي حول العالم، وفقا لموقع «هوليوود ريبورتر».

صعد فيلم «Barbie» إلى المركز الثاني في قائمة أعلى أفلام تحقيقا للإيرادات على مستوى العالم في 2023، بعد تفوقه على فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» الذي تراجع إلى المركز الثالث بإيرادات تبلغ 845 مليون دولار، ليصبح الفيلم الذي يحمل توقيع المخرجة جريتا جروينج في مواجهة مباشرة مع فيلم المركز الأول «The Super Mario Bros. Movie» والذي حقق إيرادات تتجاوز المليار دولار بـ 351 مليون دولار، بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».