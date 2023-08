تعرف على قصة فيلم The Meg 2 بعد طرحه في دور السينما

جرعة كبيرة من الإثارة والأكشن شهدتها قصة فيلم The Meg 2، والذي تم طرحه في مجموعة من السينمات حول العالم بعنوان «Meg 2: The Trench»، وهو يعتبر الجزء الثاني من فيلم The Meg الصادر عام 2018، وجاء عرض الجزء الجديد من الفيلم للمرة الأولى في مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي في 9 يونيو الماضي، وذلك قبل طرحه بشكل موسع في دور العرض السينمائي حول العالم بحلول 4 أغسطس.

وتعتبر قصة فيلم The Meg 2 مأخوذة بشكل أساسي من رواية «The Trench» للكاتب ستيف ألتن الصادرة عام 1999، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من العلماء الذين يتعرضوا لخطر سمكة القرش العملاقة «ميجالودون»، وتجبرهم على الدخول في معركة عالية المخاطر من أجل البقاء، وفقا لموقع «IMDB».

تفاصيل قصة فيلم The Meg 2

تدور قصة فيلم The Meg 2 بعد مرور 5 سنوات على أحداث الجزء الأول حيث شارك «جوناس تايلور» في استكشاف جزء عميق من خندق ماريانا حيث تم العثور على سمكة القرش العملاقة «ميجالودون»، وعندما يقود استكشافًا روتينيًا للغواصات إلى الخندق يتسبب نشاط تعديني غير قانوني في انفجار مما يتسبب في حدوث تمزق في الخندق الذي يضم عددًا من الوحوش المخيفة من عصور ما قبل التاريخ.

وبلغت ميزانية الفيلم 129 مليون دولار، ويجمع في بطولته كلا من جيسون ستاثام، وو جينج، صوفيا كاي، بيج كينيدي، سيرجيو بيريس مينتشيتا، سكايلر صامويلز وكليف كورتيس، وهو سيناريو لـ جون هوبر، إريك هوبر ودين جورجاريس ومن إخراج بن ويتلي.

ردود أفعال متباينة لـ فيلم The Meg 2: لا يخلو من اللحظات الممتعة

حظي الفيلم بردود أفعال متباينة من الجمهور والنقاد، وبلغت تقييماته الإيجابية على موقع «Rotten Tomatoes» نسبة 28% من 110 ناقد بمتوسط تقييم 4.5/ 10، ويقول الموقع الإلكتروني: «الفيلم لا يخلو من اللحظات الممتعة، ولكن Meg 2: The Trench يعاني من قصة مفككة تنجرف لفترة طويلة جدًا قبل أن تقدم أخيرًا بعض الإثارة».