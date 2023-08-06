نقابة التمريض تكرم أعضائها من الكوادر المتميزة في شمال سيناء

نظّمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، احتفالية خاصة للتمريض في شمال سيناء، تحت عنوان «رد الجميل»، وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء الجيش الأبيض.

وخلال الإحتفالية وجهت نقيب التمريض تحية شكر وتقدير لجموع التمريض بمصر وتمريض شمال سيناء بشكل خاص، على دورهم وتفانيهم في العمل، كما تناولت أهمية دور التمريض على مر العصور.

النقابة تدعم أطقم التمريض

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على تقديم مجلس النقابة للدعم اللازم لكل أطقم التمريض، كما ناقشت خلال الاحتفالية أهمية ميثاق أخلاقيات المهنة.

ونوّهت بأهمية مواصلة بذل أطقم التمريض للنفيس والغالى لخدمة المريض المصرى، وتقديم أفضل الخدمة الطبية في كل المنشأت الصحية، مؤكدة أنّ النقابة حريصة على رفع كفاءة أطقم التمريض من خلال البرامج التدريبية المستمرة.

تكريم أعضاء «تمريض شمال سيناء»

وأشادت خلال الاحتفالية بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة التمريض بمصر، والتي شهدت طفرة كبيرة ماديًا ومعنويًا خلال السنوات الأخيرة، كما أشادت بدور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ودعمه المستمر للتمريض.

وفي نهاية الاحتفالية، كرّمت نقيب التمريض أعضاء هيئة التمريض بمحافظة شمال سيناء والكوادر المتميزة للتمريض فى المحافظة، مؤكدة أن النقابة لا تنسى أعضاءها من العاملين بالمحافظات النائية والحدودية.