رئيس «زراعة النواب» يشيد بقرار رفع سعر توريد محصولي القصب والبنجر

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، ومقرر لجنة الزراعة والري بـ«الحوار الوطني»، أهمية قرار الحكومة برفع سعر توريد محصولي القصب والبنجر، مشيرا إلى أن «القرار يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل العقبات أمام القطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين».

وأوضح الحصري، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأحد، أن «لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عقدت اجتماعا في 9 يوليو الماضي لمناقشة شكاوى المزارعين من تقاعس بعض شركات السكر عن استلام محصول البنجر، ما يهددهم بخسائر فادحة».

مناقشة مشكلات محصولي قصب وبنجر السكر

وأشار إلى مشاركة كل المسئولين المعنيين بقصب وبنجر السكر في الاجتماع، منهم الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، وعصام بديوي رئيس الشركة القابضة للسكر، وعدد من رؤساء مجالس إدارات شركات السكر، ومسئولي الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأضاف الحصري، «خلال الاجتماع تحدثنا عن جميع مشكلات محصولي قصب وبنجر السكر، باعتبارهما من المحاصيل الرئيسية في إنتاج السكر، الذي يعد سلعة استراتيجية، وطالبنا بتذليل جميع العقبات، ودراسة زيادة أسعار التوريد لتشجيع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل، وضمان عدم إحجامهم عن زراعتها في المواسم المقبلة».

وثمن رئيس لجنة الزراعة والرى في مجلس النواب استجابة الحكومة لطلبات اللجنة بضرورة التنسيق مع الشركات، وعقدت جلسات بحضور وزير التموين خلال الأسبوع الماضي، كما تقرر زيادة سعر توريد قصب السكر بقيمة 400 جنيه، ليصبح 1500 جنيه للطن، بعدما كان 1100 جنيه.

سعر توريد طن بنجر السكر

وأضاف «بالنسبة لمحصول بنجر السكر، جرى الاتفاق على زيادة سعر الطن، بما يتناسب مع توقيت كل عروة زراعية، ليبدأ سعر توريد الطن في العروة الأولى خلال الفترة من أول فبراير إلى منتصف مارس بـ1500جنيه، بعدما كان سعر الطن لا يتجاوز 875 جنيها، أي بزيادة 625 جنيها عن الموسم السابق، على أن يقل السعر تدريجيا في العروات التالية».

وشدد الحصري على أهمية الخطوات الخاصة بزيادة أسعار التوريد لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل المهمة، بما يتماشى مع خطة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل المهمة، مثمنا جهود الدولة في ذلك القطاع، خاصة إنشاء محطتين لشتلات قصب السكر في صعيد مصر، ما يساعد في التحكم في عدد الشتلات، وزيادة حجم الإنتاج ليصل إلى 70 طنا للفدان الواحد.

وأوضح أن لجنة الزراعة والري في مجلس النواب ستواصل دورها الداعم والمساند للمزارعين في كل أنحاء مصر، وبحث ومناقشة جميع المشكلات التي تواجههم، مع السعي لحلها بالتنسيق مع الحكومة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة في البلاد.