رئيس حزب البيئة العالمي: استهلاك الوقود الكبير سبب ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور دومط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن الاستهلاك الكبير للوقود على مستوى دول العالم أحد أهم الأسباب وراء الارتفاع التاريخي في درجات الحرارة عالميا حاليا، وهو الأمر الذي يشكو منه كل المواطنين بكل الدول.

كامل: الاحتباس الحراري تحول إلى مرحلة الغليان

وأضاف «كامل» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن العالم حاليا تحول من الاحتباس الحراري إلى مرحلة الغليان، الأمر الذي يؤدي لنقص بالطاقة الكهربائية المطلوبة للتبريد على مستوى العالم.

وأوضح رئيس حزب البيئة العالمي أن الكتل الحارة قد أصبحت أكثر من الكتل الباردة، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل مبالغ فيه، فضلا عن القبة الحرارية التي تأثرت هي الأخرى بالتغيرات المناخية.