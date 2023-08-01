تفاصيل تكريم رشدي الشامي من المهرجان القومي للمسرح المصري

أقام المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، في دورته السادسة عشرة، ندوة وحفل توقيع للفنان القدير رشدي الشامي، بالمجلس الأعلى للثقافة، أدارتها الكاتبة رشا عبد المنعم.

في البداية، قدمت الكاتبة رشا عبد المنعم، الفنان القدير رشدي الشامي في سطور قائلة: «فنان مسرحي من طراز قديم امتدت مسيرته المسرحية إلى 44 عاما، نشأ رشدي الشامي في حي السكاكيني بالقاهرة، حصل على بكالوريوس التجارة الخارجية، ثم حصل المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون».

ندوة رشدي الشامي

وتابعت رشا عبد المنعم، أن رشدي الشامي «يملك شغفا كثيرا بالمسرح والحياة، وجاءت بدايته الفنية من شغفه للموسيقى، حيث كان يعزف على 10 آلات موسيقية، وبدايته الحقيقة بالمسرح من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة على مسرح (قصر النيل) بمسرحية (سندباد عام 79)، وقدم العديد من الأعمال المعروفة في التليفزيون والسينما، وعمل في مسارح الدولة، ومنها: مسرح الطليعة، المسرح القومي، أدوار كثيرة جدا، وعلاقته بالمسرح لم تنقطع».

رشدي الشامي: أعتز بلقب كومبارس

من جانبه، قال الفنان رشدي الشامي «عمري ما حضرت ندوة.. اعذروني لم أستطع الحديث في هذه المناسبات، وتعلمت الموسيقي في سن مبكرة فهي تمثل لي الكثير في تكوين شخصيتي الفنية، رأيت أن الفن جزأ لا يتجزأ، الموسيقى، الرسم، الألوان، كل هذه الأشياء تخدم التمثيل بشكل كبير، ويجب على الفنان أن يتعلم كل شيء في التمثيل، وبدايتي كانت في قصور الثقافة في الصف الثالث الثانوي في قصر ثقافة قصر النيل، وتوالت الأدوار شاركت في أعمال كومبارس، وهذه الكلمة غالية عندي جدا وأعتز بها كثيرا، وقدمت مشهدا واحدا من كلمة واحدة في مسرحية المجاذيب، وكنت في قمة السعادة».

بدوره، قال ياسر صادق، مدير المهرجان الفنان: «رشدي الشامي رمز للقناعة والموهبة وإنسان صادق في فنه، وفي قناعاته».