فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري اليوم.. بينها 6 عروض مسرحية

تتضمن فعاليات اليوم الأربعاء للدورة السادسة عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، مائدة مستديرة عن الكتاب الراحلين وبالتحديد من وافتهم المنية في شهر يوليو 2022 وحتى نهاية يونيو من العام الحالي، ويدير الجلسة ناصر العزبي، بحضور جرجس شكري ومحمد بهجت ودكتور شريف صالح، وذلك في تمام الساعة 1 ظهرًا بالمجلس الأعلى للثقافة.

كما تشهد الجلسة الثانية من المائدة المستديرة بـ المهرجان القومي للمسرح المصري، حديثًا عن النقاد والمترجمين الراحلين وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بحضور دكتور أحمد يوسف عزت، ودكتور محمود سعيد، ومحمد الروبي وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

6 عروض مسرحية بالمهرجان القومي للمسرح مساء اليوم

وتشهد فاعليات المهرجان القومي للمسرح المصري، مساء اليوم 6 عروض مسرحية، منها مسرحية سيب نفسك من إخراج دكتور جمال ياقوت، وذلك في الساعة السادسة مساءًا بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، وفي نفس الموعد مسرحية يا شيخ سلامة من إخراج محمد الدسوقي بقاعة صلاح جاهين.

الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح باسم عادل إمام

وعلى مسرح السلام في الساعة الثامنة مساءًا تعرض مسرحية شيزوفرنيا من إخراج شادي نور، وفي نفس الموعد بقاعة مسرح الغد سيتم عرض مسرحية عادلون، إخراج أحمد يسري، وعلى مسرح الجمهورية في الساعة 10 مساءًا مسرحية حتشبسوت، إخراج كريمة بدير، وفي نفس الموعد على مسرح الهناجر مسرحية الدنيا لما تضحك من إخراج عمرو قابيل.