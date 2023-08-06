منتجات «ديارنا» في عمان.. «خريف صلالة» يستضيف 30 منتجا من التراث المصري

يشارك معرض «ديارنا» للمنتجات اليدوية والتراثية للمرة الأولى بمهرجان «خريف صلالة» بسلطنة عمان، في إطار العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين مصر وسلطنة عمان، حيث تنافس معروضات «ديارنا» مع منتجات 300 عارض يمثلون 15 دولة عربية وآسيوية، وتتميز منتجات «ديارنا» بالتنوع وثراء التصميمات والجودة، إضافة إلى ارتباطها بالتراث المصري الأصيل.

معروضات «ديارنا» تنافس منتجات 300 عارض

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ فترة المشاركة في المعرض تمتد حتى 7 سبتمبر المقبل، ويضم 30 منتجًا من التراث المصري، والتي تشمل الكليم المصري، والمشغولات النحاسية الإسلامية والفرعونية والمفروشات القطنية ذات الجودة العالية، والاكسسوارات والحلي النسائي ومنتجات أخميم والصدف والخوص وأشغال التللي، حيث تشهد المنتجات المصرية إقبالا واسعا ودعما من الجالية المصرية بعمان.

وأشارت الوزارة إلى أنّ مثل هذه المشاركات للمنتجات التراثية المصرية بالمعارض الخارجية، تفتح أسواقًا خارجية متميزة للمنتج المصري، وفرصة مهمة لدراسة الفرص التجارية الخارجية واحتياجات الأسواق الخارجية، كما تدعم قدرة المنتج المصري على المنافسة والتطوير.

فرصة مهمة لدراسة الفرص التجارية الخارجية

وتأتي المشاركة الأولي في المهرجان الذي يقام بمحافظة ظفار في سلطنة عمان، التي تشتهر بالشعبية المتزايدة بين المواطنين الخليجيين والمغتربين والسياح الأجانب ويقدم الإطلالات الثقافية، والفنية، والرياضية والتراث والمسابقات وأنشطة التسوق.