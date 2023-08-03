يتيح قطاع الشؤون الاجتماعية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الخدمات، تحت مفهوم «الرعاية الاجتماعية»، ومن ضمنها الخدمات المقدمة لذوي الهمم، ومنها «مكاتب التأهيل».

وهي عبارة عن وحدات معدة لتقديم الخدمات الـتأهيلية للأشخاص ذوي الهمم، والتى تتمثل في: «الحصول على شهادات تأهيل لذوي الهمم، بطاقات إثبات شخصية متحدي الإعاقة، صرف أجهزة تعويضية، تدريب المعاقين مهنياً، والمعاونة في إيجاد فرص عمل لهم».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة للإلتحاق بـ «مكاتب التأهيل» التابعة لـ«التضامن»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.

المستندات المطلوبة للالتحاق بـ «مكاتب التأهيل» التابعة لـ «التضامن»

- نموذج تقديم طلب تأهيل.

- اختبار نفسي.

- صورة إثبات الشخصية إن وجدت.

- تقرير كشف طبي.

- شهادة الميلاد.

- بحث إجتماعي.

- 3 صور شخصية.

شروط الالتحاق بـ «مكاتب التأهيل» التابعة لـ «التضامن»

- يشترط ألا يكون المتقدم للالتحاق من ذوي الإعاقة، مصابا بالأمراض النفسية والعقلية.

- يشترط أن يكون المتقدم للالتحاق مقيما في دائرة اختصاص المكتب للنطاق الجغرافي.

- يشترط أن يكون المتقدم للالتحاق قد أتم مرحلة العلاج الطبي والحالة مستقرة.

خطوات الالتحاق بـ «مكاتب التأهيل» التابعة لـ «التضامن»

- تبدأ خطوات الالتحاق بـ «مكاتب التأهيل» التابعة لـ «التضامن»، بالتوجه إلى مكتب التأهيل الاجتماعي أو الجمعيات المركزية.

- القيام بتقديم المستندات المطلوبة للالتحاق.

- ومن ثم يتم تحويل الحالة للفحص الطبى بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة بالتأمين الصحي.

- ثم يتم إجراء التشخيص الطبى للمتقدم للالتحاق.

- يتم عرض ملف الحالة على لجنة فحص طالبي التأهيل.

- وأخيرا منح الشهادات لتقرير قبوله من عدمه.