«أزهر كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني للابتدائية والإعدادية اليوم

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الأحد؛ امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022- 2023؛ في ثاني أيامها، من داخل لجان إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، للاطمئنان علي مدي انتظام العمل بلجان امتحانات الشهادتين.

متابعة سير العمل بلجان امتحانات الشهادتين

وحرص رئيس المنطقة علي التواجد مبكراً لمتابعة سير العمل بلجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية من داخل مجمع لجان معاهد فتيات الإعدادية بإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، إضافة إلى متابعة للجان معهدي بنين صندلا وأريمون الإعدادي، والمقامين بمعهد فتيات كفر الشيخ الإعدادي الثانوي.

وخلال المتابعة الجادة لرئيس المنطقة للجان المذكورة بإدارة كفر الشيخ التعليمية؛ أكد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء للطلاب، مع تطبيق كافة تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات، والالتزام بضوابط الامتحانات، وعدم السماح لاستخدام أياً من أساليب الغش.

الاطلاع على محتوى أوراق الأسئلة

كما حرص رئيس المنطقة على الاطلاع على محتوى أوراق الأسئلة للتأكد من أنّها جاءت جميعها في مستوى الطالب المتوسط، ومن داخل المنهج الدراسي، ولا يوجد أي شكوى تخص الأسئلة أو عدم ملائمتها لوقت الإجابة المُخصص لها، مشيراً لأعضاء اللجان ورؤساءها ومساعديها بأنّه يوجد غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية أولاً بأول للرد على أي استفسارات بشأنها.

وأدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحانات اليوم في مادتي العلوم والحاسب الآلي، بينما أدى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحانات في مواد القرآن الكريم وتجويده، والثقافة الإسلامية، هذا ولم تُسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات.