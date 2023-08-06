محافظ مطروح يناقش أعمال تطوير حي الشروق.. صرف صحي ورصف طرق وإنارة

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعا لمناقشة الإسراع في أعمال تطوير منطقة حي الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، وممثلي الأجهزة التنفيذية، ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتيسير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والظهور بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بالمحافظة.

الارتقاء بأكبر أحياء مدينة مرسى مطروح

وناقش الاجتماع عرض نتائج اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مدينة مرسى مطروح وعضوية جميع الجهات التنفيذية المعنية للمعاينة والوقوف على الطبيعة لكافة المشكلات في حي الشروق أكبر أحياء المدينة، ومقترحات الارتقاء بها.

إنهاء وصلات تركيب الصرف الصحي

وقال محافظ مطروح، في بيان، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنهت تركيب الوصلات المنزلية لعمارات حي الشروق، وجار طرح الوصلات حتى غرفة التفتيش وإلغاء البيارات بين العمارات وسرعة عمل المقايسات اللازمة.

خطة رصف الطرق في حي الشروق

ووجه محافظ مطروح بسرعة طرح خطة أعمال رصف الطرق والشوارع بحي الشروق وتطوير المنطقة ضمن خطة العام المالي 2023 / 2024، حيث يجري تنفيذ مقترح توسعة وازدواج من شارع الإمام مالك حتى نادي الهلال لتيسير الحركة، مع إزالة الإشغالات والأكشاك على الجانبين، وطرح أماكن بديلة لها، منها خلف عمارات الشباب، وتوسعة الطريق أمام مجمع المخابز وتضيق الجزيرة الوسطى، مع تنظيم عدد 3 ميادين أمام ميدان مزلقان السكة الحديد، وأمام المدرسة الفنية بنات وقسم الشرطة، ومراجعة الإنارة العامة بالجزيرة الوسطى.

وكلف محافظ مطروح، مجلس المدينة، بالتنسيق المستمر ومتابعة تنفيذ الأعمال مع جميع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من مقترحات الارتقاء بالمنطقة والتيسير على المواطنين.